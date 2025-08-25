Україна та Литва налагоджують спільне виробництво оборонної продукції

Україна підписала з Литвою документ щодо спільного виробництва оборонної продукції. Передбачено запуск спільних підприємств, зокрема з виготовлення далекобійних безпілотників, розвиток українських компаній у Литві та обмін технологіями.

Про це повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Участь у підписанні взяла міністерка національної оборони Литви Довілє Шакалєне. Під час зустрічі сторони обговорили перспективи промислової співпраці та шляхи залучення додаткового фінансування для закупівлі озброєння і розвитку оборонної промисловості України.

Литва підтвердила готовність і надалі виділяти 0,25% ВВП на військову допомогу Україні до 2027 року.