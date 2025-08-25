        Техно

        Україна та Литва налагоджують спільне виробництво оборонної продукції

        Галина Шподарева
        25 Серпня 2025 11:31
        Український військовий з безпілотником / Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
        Український військовий з безпілотником / Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

        Україна підписала з Литвою документ щодо спільного виробництва оборонної продукції. Передбачено запуск спільних підприємств, зокрема з виготовлення далекобійних безпілотників, розвиток українських компаній у Литві та обмін технологіями.

        Про це повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

        Участь у підписанні взяла міністерка національної оборони Литви Довілє Шакалєне. Під час зустрічі сторони обговорили перспективи промислової співпраці та шляхи залучення додаткового фінансування для закупівлі озброєння і розвитку оборонної промисловості України.

        Литва підтвердила готовність і надалі виділяти 0,25% ВВП на військову допомогу Україні до 2027 року.


