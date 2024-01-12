Політика

Україна та Британія уклали договір про безпеку

12 Січня 2024 16:43
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зеленський, британія, україна, сунак

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали безпекову угоду. Договір діятиме до вступу України в НАТО.

Про це повідомляє “Європейська правда”

Документ, що має назву “Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії”, підписали лідери двох країн після переговорів у Маріїнському палаці в Києві 12 січня.

Цей договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами “Групи семи” та державами, що до них приєдналися.

Безпекові зобов’язання Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО, повідомив після підписання президент Володимир Зеленський.

“Якби такі гарантії були досягнуті у 1991 році, зокрема з Британією, то війна б не почалася”, – переконаний він.

Ріші Сунак зі свого боку наголосив, що це “перше з безпекових запевнень, які підписує Україна”. Британський прем’єр наголосив, що Британія першою надавала Україні також летальну зброю, танки, далекобійні ракети тощо.

Лідери також повідомили, що в угоді прописаний термін її дії – десять років з можливістю продовження. Однак у разі вступу України в НАТО до закінчення терміну дія безпекових зобов’язань завершиться і буде інкорпорована в систему НАТО.


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