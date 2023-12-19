Україна та Британія планують підписати 10-річний пакт про безпеку – The Telegraph

Найближчими тижнями Україна і Велика Британія планують підписати 10-річний пакт про безпеку, в межах якого Британія використає свій військово-морський досвід, щоб допомогти Україні контролювати Чорне море.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що згідно з меморандумом, Британія буде зобов’язана “підтримувати Київ у боротьбі” проти Росії. Документ також міститиме післявоєнні гарантії безпеки та плани щодо захисту України після війни, які мають стримувати РФ від намірів здійснити повторний напад. Зокрема, йдеться про посилення поставок зброї та відновлення санкцій.

За інформацією видання, британські офіційні особи повідомили українським колегам, що в межах меморандуму Британія зосередиться на зміцненні морського потенціалу України та наданні фінансової допомоги.

Зброю, яку постачатимуть у межах пакту, спрямовуватимуть на забезпечення більшої оперативної сумісності Збройних сил України з силами НАТО, а також продовжиться програма підготовки українських військових.