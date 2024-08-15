Політика

Україна створила військову комендатуру на підконтрольних територіях Курської області
15 Серпня 2024 15:27
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війна, курська операція
Humvee Сил оборони України проїжджає через зруйнований російський прикордонний пост / Фото: The New York Times

Україна створила військову комендатуру в Курській області, її очолив генерал Едуард Москальов.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як пояснив Сирський, це потрібно для підтримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях.

За словами головкома, українські війська продовжують просуватися на території Курської області – загалом від початку операції вже на 35 км.

Він зауважив, що з початку операції на території Курської області українські війська просунулись до оборони противника на 35 кілометрів. Під контроль взято 1150 квадратних кілометрів та 82 населених пункти.


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