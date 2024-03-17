Політика

Україна спростовує російські заяви про вбивство військових вакуумною бомбою

17 Березня 2024 10:24
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Російський прапор на куполі будівлі Сенату Кремля за Спаською вежею в центрі Москви / Фото Reuters

Телеканал CNN повідомив, що Україна “швидко спростувала” російські заяви про те, що Росія вбила велику кількість українських військових так званою вакуумною бомбою. Американський новинний телеканал CNN отримав коментар від української розвідки, де російські заяви названі “абсолютною нісенітницею”.

Російські ЗМІ повідомили, що заступник начальника Генштабу ЗС РФ під час наради доповів міністру оборони РФ Сергію Шойгу про те, що російські військові скинули бомбу вагою 1,5 тонни унаслідок чого нібито загинуло 300 осіб.

Як зауважує CNN, генерал-полковник Олексій Кім не вказав, де було завдано удару, але сказав, що це був «пункт дислокації націоналістичного формування «Кракен», як у Росії називають спецпідрозділ ГУ розвідки Міноборони України.

Натомість речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив CNN, що ці заяви є “абсолютною нісенітницею і пропагандою”. Так само він назвав неправдивою російську інформацію про вбивство 1500 українських військових вчора в Курській і Бєлгородській областях.

Вакуумна чи термобарична зброя спричиняє руйнування вибуховою хвилею, а також вакуумом, що виникає в результаті всмоктування паливно-повітряною сумішшю кисню для підтримки детонації. Вибух такої бомби відбувається при вищій температурі, ніж звичайної бомби. Як пояснюють американські військові експерти сили такого вибуху достатньо, щоб обвалити будівлі та розірвати органи. Згідно з даними Центру контролю над озброєннями та нерозповсюдження, стіни чи навіть печери не забезпечують захисту.


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