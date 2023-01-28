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Україна сподівається отримати 24 винищувача від союзників

28 Січня 2023 17:44
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літак

Україна має намір отримати від своїх міжнародних союзників дві ескадрильї винищувачів по 12 бойових літаків у кожному у першому пакеті допомоги.

Таку цифру виданню El Pais озвучив речник ВПС України Юрій Ігнат.

Пріоритетом ВПС є отримання американських F-16, хоча Київ розглядає варіант французьких Rafale і шведських Gripen.

“Дві ескадрильї по 12 бойових літаків у кожному. Це новий пакет військової допомоги, який українська армія має намір отримати від своїх міжнародних союзників. 24 винищувачі – в ідеалі це мали б бути американські F-16 – представлятимуть лише невідкладну першу фазу в новому розділі доставки зброї в країну, куди вторглася Росія: вогонь з повітря,”, – йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, у Повітряних силах Великої Британії допустили передачу Україні винищувачів вже після того, як російські війська будуть витіснені з української території.


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