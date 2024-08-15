Суспільство

Україна розширює переговорну групу, яка займається підготовкою обмінів полоненими
15 Серпня 2024 21:48
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Звільнений з російського полону український військовий / Фото: Офіс президента

Розширюється переговорна група, яка від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займалася підготовкою обмінів.

Про це Голова СБУ Василь Малюк заявив на спільному брифінгу з керівниками Міноборони, МВС, ГУР МОУ, СЗР та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

“Повернення українських оборонців – це надпріоритетне завдання, поставлене Верховним Головнокомандувачем, Президентом Володимиром Зеленським. І це вагома частинка нашого функціоналу.  Окрім того бійці СБУ успішно працюють, щоб максимально поповнити наш обмінний фонд”, – відзначив Малюк.

За його словами, відтепер розширюється переговорна група, яка від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займалася підготовкою обмінів. Зокрема, до неї входитимуть представники СБУ, ГУР, МВС, ЗСУ, СЗР та омбудсмена.

“Я впевнений, що саме такий варіант дасть можливість поєднати наші зусилля і більш ефективно виборювати кожного оборонця України, щоб повертати їх додому. Саме синергія і поєднання наших зусиль якнайшвидше дасть відповідні плоди”, – переконаний Малюк.

Голова СБУ відзначив, що це стосується організації обмінів не лише щодо військовослужбовців, а й цивільних громадян, зокрема і тих, кого росія незаконно утримує ще з 2014 року.


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