Політика

Україна розпочала переговори з Португалією про укладення безпекової угоди 

24 Квітня 2024 21:23
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Португалія
Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква під час переговорів з португальською стороною / Фото: ОП

Українська та португальська сторони розпочали роботу над проєктом двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Сьогоднішній раунд переговорів провів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

“Окрему увагу приділили очікуванням від інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, а також важливій ролі Португалії в реалізації Української формули миру та залученні до цього процесу країн Глобального Півдня”, – йдеться у повідомленні.

Україна уклала вже дев’ять двосторонніх безпекових угод, а саме: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.


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