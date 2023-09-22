Політика

Україна працює над отриманням далекобійного озброєння, – Зеленський

22 Вересня 2023 11:30
читать на русском →
зеленський, зброя

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над отриманням далекобійних озброєнь від союзників. Про це він повідомив під час діалогу із українськими журналістами у Вашингтоні.

За його словами, результати роботи будуть “помітні через певний час”.

Він зазначив, що на переговорах з американськими конгресменами обговорювалися плани України та необхідна допомога.

Щодо перспектив передачі ракет ATACMS Зеленський заявив, що йдеться про посилення далекобійних можливостей України у принципі.

“Ми над цим питанням дуже довго і потужно працюємо. І буде так само, як з F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент — ми все це побачимо”, — наголосив глава держави.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Вересня 2023 11:45

Етап енергетичного терору вже розпочався, – Шмигаль
22 Вересня 2023 09:57

Друге судно з зерном вийшло з українського порту тимчасовим коридором
22 Вересня 2023 09:44

Зеленський: ЗСУ звільнять Бахмут та ще два міста
22 Вересня 2023 07:36

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень — Генштаб
22 Вересня 2023 07:31

Україна почне виробляти системи ППО разом із США, – Зеленський
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор ЧЕРНЯК

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
усі думки