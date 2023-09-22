Україна працює над отриманням далекобійного озброєння, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над отриманням далекобійних озброєнь від союзників. Про це він повідомив під час діалогу із українськими журналістами у Вашингтоні.

За його словами, результати роботи будуть “помітні через певний час”.

Він зазначив, що на переговорах з американськими конгресменами обговорювалися плани України та необхідна допомога.

Щодо перспектив передачі ракет ATACMS Зеленський заявив, що йдеться про посилення далекобійних можливостей України у принципі.

“Ми над цим питанням дуже довго і потужно працюємо. І буде так само, як з F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент — ми все це побачимо”, — наголосив глава держави.