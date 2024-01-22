Політика

Україна “повинна віддати” Росії частину своєї території, — прем’єр Словаччини

22 Січня 2024 10:32
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фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна «повинна віддати» Росії частину своєї території, щоб припинити війну.

Про це пише Politico.

«Повинен бути якийсь компроміс…Чого вони чекають, що росіяни підуть із Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально», — сказав він.

Фіцо також повторив наративи російської пропаганди і заявив, що Україна нібито «не є незалежною і суверенною країною», а «перебуває під повним впливом і контролем Сполучених Штатів».

Проросійський прем’єр-міністр прийшов до влади в грудні після того, як його лівопопулістська партія Smer перемогла на вересневих виборах. Він пообіцяв припинити постачання зброї в Україну, заблокувати її потенційний вступ до НАТО і виступити проти санкцій щодо Росії.


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