Україна повернула з російського полону 90 воїнів

У вівторок, 25 червня, Україні вдалось повернути з російського полону 90 воїнів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Вдома – це не просто слова. Вдома – це Україна. Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону. Воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках, – повідомив президент.

Зеленський зазначив, що держава пам’ятає про всіх людей у російському полоні і працює задля звільнення кожного й кожної.

“Шукаємо правду про всіх, кого може утримувати ворог. Дякую нашій команді, яка займається обмінами: Буданов, Єрмак, Малюк, Клименко, Лубінець. Усім партнерам, які допомагають, ОАЕ за сприяння у звільненні цих наших людей. Разом можемо досягати навіть найскладніших результатів”, – додав Зеленський.

У Координаційному штабі з питань з поводження з військовополоненими уточнили, що серед повернених додому військових 32 нацгвардійця, 18 прикордонників, 17 представників Військово-морських Сил, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців.