Суспільство

Україна повернула з окупації ще одну дитину
1 Січня 2025 21:04
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В межах ініціативи Bring Kids Back UA ще одна дитина змогла повернутися додому з окупованого півдня України. Про це повідомила радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

Дарина, 15-річна дівчина, до початку війни жила у родині свого рідного дядька на півдні України. Їхній населений пункт був окупований російськими військами на початку вторгнення, і дівчинка не могла повернутися до рідних. 

“Завдяки зусиллям рідних і довгим переговорам, що тривали 9 місяців, Дарина змогла нарешті приїхати до батька в Україну”, – повідомила Зарівна.

У 2024 році в рамках цієї ініціативи на контрольовану Україною територію вже повернули 449 дітей.


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