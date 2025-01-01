Україна повернула з окупації ще одну дитину

В межах ініціативи Bring Kids Back UA ще одна дитина змогла повернутися додому з окупованого півдня України. Про це повідомила радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

Дарина, 15-річна дівчина, до початку війни жила у родині свого рідного дядька на півдні України. Їхній населений пункт був окупований російськими військами на початку вторгнення, і дівчинка не могла повернутися до рідних.

“Завдяки зусиллям рідних і довгим переговорам, що тривали 9 місяців, Дарина змогла нарешті приїхати до батька в Україну”, – повідомила Зарівна.

У 2024 році в рамках цієї ініціативи на контрольовану Україною територію вже повернули 449 дітей.