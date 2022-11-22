Суспільство

Україна повернула додому тіла 33 загиблих героїв

22 Листопада 2022 11:34
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загиблі

Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 33 захисників, повідомляє Мінреінтеграції.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.

«Процес переговорів про передачу тіл триває постійно. Спільними зусиллями прагнемо якнайшвидше повернути сім’ям тіла захисників, щоб ті могли гідно вшанувати їх пам’ять!» – наголосив Олег Котенко.

Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 696 тіл.


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