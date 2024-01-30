Україна посіла 36 місце в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perception Index, CPI) за 2023 рік, отримавши 36 балів зі 100 можливих. Це на 3 бали більше, ніж у 2022 році, і є одним із найкращих результатів за останні роки.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

CPI є глобальним рейтингом, який оцінює рівень корупції в 180 країнах світу. Він складається на основі опитувань експертів та бізнесменів, які оцінюють, наскільки поширена корупція в державному секторі.

Зростання показника України є позитивним сигналом. Воно свідчить про те, що країна продовжує рухатися в напрямку боротьби з корупцією.

Одним із ключових чинників, які сприяли покращенню показника України, є реформа правоохоронної системи. Завдяки цій реформі було посилено антикорупційну діяльність, зокрема, створено нові антикорупційні органи, такі як Національне антикорупційне бюро та Офіс генерального прокурора.

Крім того, Україна продовжує реформувати державну службу. Ці реформи спрямовані на підвищення прозорості та підзвітності влади.

Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня. Індекс оцінює корупцію лише в державному секторі.