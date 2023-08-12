Політика

Україна починає реєстрацію суден для проходу чорноморським коридором

12 Серпня 2023 20:12
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зерновий коридор

Гуманітарний коридор був створений для виходу з чорноморських портів вантажних суден, що застрягли там після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Коридор стане новою перевіркою фактичної блокади Росії, яка була встановлена після того, як Москва минулого місяця відмовилася від угоди, яка дозволяла Україні експортувати зерно.

«Реєстрацію відкрито, координатор вже працює», – заявив прес-секретар ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Більш детальної інформації він не надав, тоді як джерело в галузі повідомило в п’ятницю агентству Reuters, що жодне судно поки що не пройшло коридором.

«Звичайно, все відбуватиметься під наглядом українських збройних сил. Ми робимо все можливе для забезпечення безпеки», – сказав Плетенчук.

Росія не підтвердила, що визнаватиме коридор. Компанії, що працюють у галузі судноплавства та страхування, вже висловили стурбованість з приводу безпеки.

На початковому етапі цей маршрут поширюватиметься на такі судна, як контейнеровози, які застрягли в українських портах з початку війни і не підпадають під дію зернової угоди.


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