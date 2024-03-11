Суспільство

Україна починає офіційні перемовини з авіарегуляторами щодо можливості відновлення міжнародних авіарейсів

11 Березня 2024 11:23
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авіа
Літак / Getty Images

Україна починає офіційні перемовини з європейським та американським авіарегуляторами щодо можливості відновлення міжнародних авіарейсів в період воєнного стану.

Про це розповів віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубарков в інтерв’ю РБК, передає ЕП.

“Неможливо здійснювати міжнародні авіаперельоти без погодження двох регуляторів – європейського та американського – так це працює. Українська сторона вже передає регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах військового стану, свою оцінку ризиків, підходи, алгоритми”, – зазначив чиновник.

Кубраков зауважив, що прикладів країн, де працюють аеропорти та куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не багато. Найуспішнішим з них є Ізраїль.

Відтак українська сторона багато часу проводила і проводить консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю. 

“Не хочу ніякі терміни проговорювати, але зараз ми вже будемо передавати офіційно наше бачення регуляторам і ми вступаємо з ними в офіційні перемовини”, – додав віцепрем’єр.

Про те, які летовища можуть бути відкриті міністр поки не говорить.

На рівні планів є різні сценарії, нам важливо почути перший офіційний зворотній зв’язок від регуляторів”, – пояснив Кубраков.

За його словами, є європейські авіакомпанії, які дуже цікавляться відкриттям авіапростору України. Зокрема, Ryanair, які хочуть весь ринок одразу після відкриття авіапростору, вони подають десятки заявок.

Так само ведуться перемовини з трьома українськими авіакомпаніями ми ведемо перемовини. 

“І вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна”, – додав міністр.

Що стосуєтьться довоєнних планів створення українського авіаційного національного оператора, то віцепрем’єр зазначив, що зараз це точно не є головним пріоритетом. До цього питання треба буде повернутися після війни.


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