Суспільство

Україна почала транспортування зерна через порти Хорватії

7 Вересня 2023 17:58
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зерно, україна, хорватія

Україна почала використовувати ще один шлях експорту зерна – продукція транспортуватиметься до інших країн через порти Хорватії.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко під час двосторонньої зустрічі із прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем на саміті ініціативи Трьох морів у Бухаресті.

“Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору. Ми вважаємо, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами і після війни”, — сказала вона.

Свириденко і Пленкович також обговорили важливість спільного розв’язання питання експортних обмежень для українського експорту.


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