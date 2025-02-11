Україна планує оновити 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових

Україна протягом п’яти років планує модернізувати 29 пунктів пропуску на кордоні та побудувати 17 нових.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За його словами, головна мета — створити єдиний логістичний простір для швидкого та безперешкодного переміщення людей, товарів і послуг.
Основні напрями роботи:
- “Транспортний безвіз” із ЄС – уряд прагне зробити його довгостроковим. Минулого року обсяг експорту автомобільним транспортом зріс на 5% і досяг 14,7 млрд доларів.
- Модернізація пунктів пропуску – до 2030 року оновлять 29 діючих КПП і збудують 17 нових.
- Спільний митний і прикордонний контроль із ЄС – перший пілотний проєкт запустять на українсько-польському кордоні цього року.
- Система “єЧерга” – вже працює на 28 КПП, зафіксовано 1,7 млн перетинів кордону.
- Український морський коридор – за 1,5 року транспортували понад 100 млн тонн вантажів у 53 країни, уряд планує інвестувати в порти.
- Підтримка експорту – держава вже виділила 1,5 млрд грн у 2024 році через Експортно-кредитне агентство.
Шмигаль наголосив, що всі ці ініціативи спрямовані на покращення логістики та зміцнення економічної співпраці з ЄС.