Економіка

Україна планує оновити 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових
11 Лютого 2025 15:36
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Засідання уряду / Фото: Кабінет міністрів
Засідання уряду / Фото: Кабінет міністрів

Україна протягом п’яти років планує модернізувати 29 пунктів пропуску на кордоні та побудувати 17 нових.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, головна мета — створити єдиний логістичний простір для швидкого та безперешкодного переміщення людей, товарів і послуг.

Основні напрями роботи:

  • “Транспортний безвіз” із ЄС – уряд прагне зробити його довгостроковим. Минулого року обсяг експорту автомобільним транспортом зріс на 5% і досяг 14,7 млрд доларів.
  • Модернізація пунктів пропуску – до 2030 року оновлять 29 діючих КПП і збудують 17 нових.
  • Спільний митний і прикордонний контроль із ЄС – перший пілотний проєкт запустять на українсько-польському кордоні цього року.
  • Система “єЧерга” – вже працює на 28 КПП, зафіксовано 1,7 млн перетинів кордону.
  • Український морський коридор – за 1,5 року транспортували понад 100 млн тонн вантажів у 53 країни, уряд планує інвестувати в порти.
  • Підтримка експорту – держава вже виділила 1,5 млрд грн у 2024 році через Експортно-кредитне агентство.

Шмигаль наголосив, що всі ці ініціативи спрямовані на покращення логістики та зміцнення економічної співпраці з ЄС.


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