Політика

Україна підписала з Данією безпекову угоду

23 Лютого 2024 14:26
читать на русском →
зброя, данія
Метте Фредеріксен і Володимир Зеленський / Фото з Facebook Ігора Жовкви

Україна та Данія підписали угоду про гарантії безпеки. Це перша країна за межами G7, яка підписала таку угоду.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква у Facebook.

Сьогодні у Львові президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Жовква зазначає, що у 2024 році військова підтримка Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Крім того, Данський Фонд на підтримку України у 2023-2028 роках виділив 8,5 млрд євро.

Угода, за словами Жовкви, містить класичні положення щодо чіткої підтримки майбутнього членства України в ЄС і НАТО, українського шляху реформ, співробітництва в галузі оборонної промисловості, у сфері розвідки, кібербезпеки, відновлення України, а також питання санкцій та притягнення агресора до відповідальності.

Також в угоді є потужний військовий блок. Данія як співголова Коаліції військово-повітряних сил (AFCC) та учасниця Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони “підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через AFCC, зокрема шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів та навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні”.

Окрім того, в угоді закріпили підтримку розбудови морського флоту України, зусиль із розмінування, а також надання Данією високотехнологічної військової допомоги: безпілотників, засобів зв’язку, радарів.

Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї угоди і з можливістю його продовження за згодою сторін.

Також в угоді традиційно зафіксували механізм консультацій протягом 24 годин за запитом будь-якої зі сторін у разі майбутнього збройного нападу Росії.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Лютого 2024 15:25

Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки 
23 Лютого 2024 14:48

Російські школярі проводитимуть дебати за темами інтерв’ю Путіна Карлсону
23 Лютого 2024 14:26

Україна підписала з Данією безпекову угоду
23 Лютого 2024 13:36

В Україні з березня зростуть пенсії
23 Лютого 2024 13:32

США запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
усі думки