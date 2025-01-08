Суспільство

Україна піднялася у світовому рейтингу паспортів
8 Січня 2025 13:27
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Ілюстративне фото / Суспільне
Ілюстративне фото / Суспільне

Сінгапур посів перше місце у рейтингу паспортів за версією Henley & Partners. Громадяни цієї країни можуть подорожувати без віз до 195 із 227 країн.

Україна піднялася на 30 місце, покращивши свій минулорічний результат на 2 пункти. Український паспорт дозволяє безвізові подорожі у 148 країн.

На другій позиції рейтингу — Японія з доступом до 193 країн, а третє місце розділили Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Фінляндія та Південна Корея (192 країни).

Найгірші показники в Афганістану (106 місце, 26 напрямків), Сирії (27 напрямків) та Іраку (31 напрямок).


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