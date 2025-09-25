Україна піднялася у рейтингу економічної свободи, але досі серед аутсайдерів

Україна піднялася на сім позицій у щорічному рейтингу економічної свободи Fraser Institute та Центру Бендукідзе, посівши 143-тє місце серед 165 країн. Торік країна була на 150-й сходинці, однак досі належить до числа «економічно невільних» держав.

Про це пише Forbes.

У тому ж рейтингу сусідні країни мають значно кращі результати: Молдова – 85-е місце, Польща – 76-е, Словаччина – 49-е, Румунія – 50-е. Росія опустилася на 148-му позицію, тоді як Білорусь – на 122-й.

Рейтинг враховує п’ять ключових показників: розмір уряду, верховенство права та захист власності, стабільність валюти, свободу міжнародної торгівлі та регулювання бізнесу й ринку праці.