Кримінал

Україна під масованим ударом

29 Грудня 2023 07:51
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ракетний удар

Російські війська після вечірньої атаки “Шахедів” взялися масовано обстрілювати Україну зі стратегічної авіації. Відомо про “прильоти” ракет по Харкову, а у Львові про влучання дронів, також пролунали вибухи у Києві та Дніпрі.

  • В Одесі пізно ввечері внаслідок атаки “Шахедів” пошкоджено одну з багатоповерхівок. Пожежу було ліквідовано.
  • Львівську область атакували щонайменше 10 “Шахедів”. Є загоряння на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.
  • Харків опинився під масованим ударом. Росіяни атакували двома видами ракет – С-300 та Х-22. Зараз відомо про щонайменше 8 прильотів по місту, є проблеми з подачею електрики для транспорту. Вибухи в Харкові тривають.
  • У Сумській області ворог завдав, попередньо, ракетний удар по Конотопу. Відомо про трьох травмованих, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталось загоряння автомобіля.
  • У Києві, Дніпрі, Одесі лунають вибухи.

Наразі продовжується атака росіян крилатими ракетами. По всій країні триває небезпека.


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