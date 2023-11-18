Політика

Україна “перевиховує” російських військовополонених портретами Степана Бандери

18 Листопада 2023 10:27
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полонені

Україна “перевиховує” та “депрограмує” російських військовополонених у своїх в’язницях, пише The Times.

У статті йдеться, що полонених будять о 6-й ранку під звуки українського гімну через гучномовець, який виведений у кожне приміщення.

Дорогою до їдальні ув’язнені мають пройти алеєю, обвішаною фотографіями Степана Бандери та Тараса Шевченка.

Далі після сніданку треба вистояти хвилину мовчання в пам’ять про загиблих внаслідок російського вторгнення.

Крім того, полоненим читають короткий курс української історії, “щоб спростувати твердження Путіна про те, що Україна не є незалежною державою”.

Проте один із полонених, Микола з Приморська, каже, що Україна та Росія – “одна країна”.

“Я виріс у Радянському Союзі, тому відчуваю, що ми одна країна”, – заявив 39-річний росіянин.

“Саме цю неоімперіалістичну ідеологію керівництво табору намагається вижити у людей до їхнього повернення на батьківщину”, – йдеться у статті.


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