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Україна перемогла Мальту у відборі Євро-2024

18 Жовтня 2023 09:02
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футбол

Збірна України з футболу у відборі на чемпіонат Європи-2024 перемогла команду Мальти з рахунком 1:3.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Так, на 12-й хвилині матчу Україна пропустила гол від форварда мальтійської команди Поля Мбонга. На 38-й хвилині українська команда зрівняла рахунок. Трохи згодом Артем Довбик забив гол, після чого Україна стала прориватися вперед. Останній, третій гол, українці забили на 86-й хвилині.

Збірна України виступає у відборі Євро-2024 в групі С разом із командами Англії, Італії, Північної Македонії та Мальти. 9 вересня українська команда відібрала очки в Англії, зігравши в нічию, а 12 вересня програла Італії. Згодом, 14 жовтня, українці перемогли Північну Македонію.

За сумою результатів семи матчів Україна перебуває на другому місці турнірної таблиці за очками після Англії.

Тепер збірну України очікує ще один матч кваліфікації Євро-2024 — 20 листопада. Українці зіграють проти італійців.


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