Україна перемогла Іспанію в четвертому турі ЧС-2024 з хокею

Збірна України здобула четверту перемогу на чемпіонаті світу-2024 з хокею. У матчі дивізіону IB “синьо-жовті” розгромно переграли Іспанію — 6:1, повідомляє “Суспільне”.
У трьох стартових турах команда Дмитра Христича встановила національний рекорд за “сухою” серією матчів — не пропустила жодної шайби та здобула три перемоги із загальним рахунком 21:0.
Дивізіон IB: турнірна таблиця
- Україна — 12 очок (4 матчі), 27:1 (різниця голів)
- Литва — 9 (3), 12:3
- Китай — 6 (3), 10:10
- Естонія — 2 (3), 5:17
- Іспанія — 1 (4), 5:20
- Нідерланди — 0 (3), 2:10