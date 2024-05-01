Спорт

Україна перемогла Іспанію в четвертому турі ЧС-2024 з хокею

1 Травня 2024 18:12
хокей
Збірна України з хокею / Фото: IIHF

Збірна України здобула четверту перемогу на чемпіонаті світу-2024 з хокею. У матчі дивізіону IB “синьо-жовті” розгромно переграли Іспанію — 6:1, повідомляє “Суспільне”.

У трьох стартових турах команда Дмитра Христича встановила національний рекорд за “сухою” серією матчів — не пропустила жодної шайби та здобула три перемоги із загальним рахунком 21:0.

Дивізіон IB: турнірна таблиця

  • Україна — 12 очок (4 матчі), 27:1 (різниця голів)
  • Литва — 9 (3), 12:3
  • Китай — 6 (3), 10:10
  • Естонія — 2 (3), 5:17
  • Іспанія — 1 (4), 5:20
  • Нідерланди — 0 (3), 2:10

Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
1 Травня 2024 17:29

Опубліковано відео імовірного удару ракетами ATACMS по окупантах на Луганщині
1 Травня 2024 17:45

Україна хоче обмежити зйомки своєї території з космосу
1 Травня 2024 16:44

МЗС створив цифрову речницю із зовнішністю учасниці “Холостяка”
1 Травня 2024 16:10

Деякі партнери дозволили Україні бити західною зброєю по РФ, – глава МЗС Латвії
1 Травня 2024 14:14

Митрополиту УПЦ МП оголосили підозру
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
усі думки