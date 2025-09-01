Україна переходить на 12-річну систему навчання: як впроваджуватиметься шкільна реформа

З 1 вересня в Україні стартує експериментальний проєкт для впровадження 12-річної системи навчання у школах. Тестування триватиме до 1 вересня 2027 року.

Про це повідомив голова парламентського Комітету освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Експериментальний проєкт — це перший крок до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовки до переходу на 12-річну систему, заплановану на 2027 рік. Тестування нових програм розроблено спеціально під цей формат.

“Вони передбачають два напрями навчання: академічний і професійний. Це перший крок до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовка до переходу на 12-річну систему”, — йдеться в повідомленні.

Так, академічні ліцеї різного спрямування більш поглиблено готуватимуть учнів за обраним ними профілем. Так дитина зможе обрати профіль, до якого в неї є хист, і сфокусувати увагу на вивченні дисциплін саме цього напряму.

У перспективі це може дозволити зменшити тривалість бакалаврату з 4 до 3 років.

“Будемо відверті, перший курс сьогодні — це зазвичай час “вирівнювання“, повторення тем шкільної програми, підтягування до відповідного рівня, потрібного у виші. Нова профільна школа цю проблему нівелює”, — пояснив Бабак.

Профільне навчання впроваджуватиметься не лише в академічних, але і в професійних ліцеях. Там, крім повної середньої освіти, учні отримають ще й професію.

Що передбачає реформа НУШ

У межах реформи “Нової української школи” (НУШ) з 2027 року в Україні впровадять 12-річну систему шкільної освіти.

“На сьогодні 11-річна система навчання залишається в росії, Білорусі та Україні. 12-річна — загальноприйнята у всій Європі. Цей стандарт прийняла й Америка. Але головне, звичайно, не лише символізм. А те, що європейці почнуть визнавати наші шкільні атестати”, — зазначив Сергій Бабак.

Один з етапів — реформування старшої школи. Учням матимуть можливість самостійно обирати профілі, предмети чи курси, потрібні для їхньої реалізації.

Як пояснили у Міністерстві освіти, в межах реформи гімназії та початкові школи не закриватимуть, але окремі заклади освіти змінять свій тип: деякі з гімназій та початкових шкіл стануть ліцеями, де навчатимуть переважно старшокласників, а інші — гімназіями та початковими школами, вони збиратимуть дітей громади відповідного віку.