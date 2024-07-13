Україна перебуває в епіцентрі температурної аномалії

Сильна та тривала спека охопила Східну Європу та Балкани, температура досягає та перевищує 40-42°C. Очікується, що максимальна температура протягом наступних 7 днів перевищить 42-44°C (на 10-12°C вище середнього значення періоду 1991-2020) у багатьох районах Балкан, включаючи Грецію, та в Східній Європі.

Як передає інформаційний хаб Climatebook.gr, який спеціалізується на питаннях клімату, очікується, що протягом наступних 10 днів у зазначених регіонах будуть побиті сотні місячних і абсолютних температурних рекордів.