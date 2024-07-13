Суспільство

Україна перебуває в епіцентрі температурної аномалії
13 Липня 2024 10:47
читать на русском →

Сильна та тривала спека охопила Східну Європу та Балкани, температура досягає та перевищує 40-42°C. Очікується, що максимальна температура протягом наступних 7 днів перевищить 42-44°C (на 10-12°C вище середнього значення періоду 1991-2020) у багатьох районах Балкан, включаючи Грецію, та в Східній Європі.

Як передає інформаційний хаб Climatebook.gr, який спеціалізується на питаннях клімату, очікується, що протягом наступних 10 днів у зазначених регіонах будуть побиті сотні місячних і абсолютних температурних рекордів.

Відхилення середньої максимальної температури від середнього значення 1991-2020 рр. в Європі за період з 12 по 19 липня 2024 р. Джерело даних: ERA5 • Copernicus / Обробка та візуалізація даних Climatebook.gr

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
13 Липня 2024 09:16

Вночі збито чотири “шахеда”, п’ятий полетів на Білорусь
13 Липня 2024 10:47

Україна перебуває в епіцентрі температурної аномалії
13 Липня 2024 09:05

Під Ростовом після атаки БПЛА горить нафтобаза
12 Липня 2024 20:53

Україна очікує отримати шість F-16 влітку і 20 до кінця року, – Bloomberg
12 Липня 2024 19:29

Да лав Сил оборони доєднались понад 3400 засуджених
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
усі думки