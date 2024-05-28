Україна отримає винищувачі F-16 вже “дуже скоро”, – Умєров

Україна отримає перші винищувачів F-16 вже “дуже скоро”, але близько половини вкрай необхідної іноземної військової допомоги надходить із запізненням.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він сказав, що Україна вдячна за військову допомогу та зброю, яку надають її партнери, але лише половина обіцяних поставок надійшла вчасно. Кожна затримка грала на руку набагато більшому і краще оснащеному ворогу.

“Час має вирішальне значення, і для відбиття атак нам необхідно, щоб постачання було здійснено вчасно”, – зазначив Умєров.

Умєров також додав, що Україні потрібно “стільки F-16, скільки вона зможе отримати”.

“На цьому етапі ми зосереджені на підготовці персоналу, пілотів, ми зосереджені на інфраструктурі, ми зосереджені на залученні оперативних та ремонтних груп”, – розповів міністр.