Україна отримає винищувачі F-16, модернізовані за програмою MLU

Україні нададуть модернізовані винищувачі F-16 для використання високоточної зброї. Про це в інтерв’ю Донбас Реалії розповів начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.

«Я можу сказати, що всі літаки, які будуть надаватися, пройшли певну модернізацію, там стоїть покращений приціл для виявлення повітряних цілей. Разом з літаками буде надаватися спеціальний контейнер, який дозволяє знаходити і наводити ракети, бомби на наземні цілі. Також ця модернізація в основному стосувалася переобладнання літака для використання саме високоточної зброї. У «Вікіпедії» можна прочитати, це іде абревіатура MLU, саме ці літаки будуть надаватися Україні», – зазначив Голубцов.

За його словами, у ЗСУ розуміють, що одним літаком завоювати перевагу в повітрі буде важко. Тому Повітряні сили будуть використовувати їх у комплексі.

«Це буде комплекс, разом з використанням і засобів РЕБ, і радіотехнічних засобів виявлення. Можливо, це будуть літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Такі перемовини теж ведуться і є обіцяючі плани», – кажуть у Повітряних силах.

Крім того, каже Голубцов, ЗСУ будуть використовувати системи протиповітряної оборони Patriot і військову мережу обміну інформацією Link 16.

Начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ зазначає, що це дасть змогу відсунути подалі від лінії бойового зіткнення ті російські літаки, які скидають КАБи.