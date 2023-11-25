Політика

Україна отримає військові кораблі для конвою суден у “зерновому коридорі”

25 Листопада 2023 16:13
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зеленський, зерновий коридор

Україна домовилася з партнерами про отримання військових кораблів для забезпечення безпеки суден у “зерновому коридорі” у Чорному морі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання на конференції Grain from Ukraine у Києві.

За словами Зеленського, Україна вважає створення “зернового коридору” без Росії одним з найбільших досягнень за рік, а також працює над тим, щоб забезпечити безпеку кораблів, які йдуть цим коридором.

“Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку.

У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього”, – сказав резидент.

За словами Зеленського, Одеський регіон буде захищений додатковими системами ППО, про які вже домовилися з партнерами.

“Дуже конкретні комплекси, дуже конкретний запит вже направлений партнерами, і можу сказати, що він уже погоджений.

Скоро цей регіон буде захищений дуже потужним ППО.

Нам важливі не лише кораблі, а й люди, які там живуть”.


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