Україна отримає від Євросоюзу та Литви €15,5 мільйона на бомбосховища для шкіл

Європейська комісія виділяє 15 мільйонів євро на будівництво нових бомбосховищ для шкіл в Україні; Литва надає додаткових пів мільйона євро і бере відповідальність за реалізацію проєкту.

Про це йдеться у повідомленні Представництва Європейського Союзу в Україні.

Відповідну угоду підписали представництво Європейської комісії в Україні та литовське Центральне агентство управління проєктами CPVA.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що ця ініціатива підкреслює непохитну відданість забезпечити максимально безпечне освітнє середовище для всіх дітей в Україні.

Представництво Євросоюзу також відзначило, що через цілеспрямоване знищення агресором шкіл, дитячих садків та інших освітніх закладів кожна сьома школа в Україні пошкоджена або зруйнована і близько 1,6 мільйона школярів і 0,2 мільйона дошкільнят не відвідують навчальні заклади, а близько 900 000 дітей заявляють про бажання навчатися дистанційно.

Програма ЄС надає перевагу регіонам, які потерпають від військових дій найбільше — Чернігівщина, Сумщина, Миколаївщина, Запоріжжя, Харківщина та Одещина. Щонайменше п’ять укриттів планують побудувати у цих прифронтових областях. Відзначається, що завдяки новозбудованим укриттям близько п’яти тисяч учнів цих шкіл у найближчі півтора року зможуть повернутися до офлайн навчання.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс своєю чергою наголосив, що жорстокі напади Росії на цивільне населення – це спроба зламати волю українців до опору, і західні партнери повинні розуміти важливість військової допомоги та фінансування цивільного захисту для України.