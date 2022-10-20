Економіка

Україна отримає від ЄС понад 600 одиниць енергетичного обладнання

20 Жовтня 2022 18:46
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енергетика

Наступного тижня Україна отримає від європейських країн підтримку понад 600 одиниць енергетичного обладнання, у тому числі генераторів, повідомив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

“Українські дипломати також звернулися до кількох десятків міжнародних та неурядових організацій та приватних компаній із запитом на постачання генераторів, їх комплектуючих та запчастин, а також обладнання для ГТС. Вдалося домовитися про перші поставки з Італії, Франції, Литви, Фінляндії, Німеччини та Польщі. Перші із близько 600 одиниць обладнання надійдуть уже наступного тижня”, – наводить слова Кулеби прес-служба на сайті відомства.

За словами Кулеби, запит на постачання Україні енергетичного обладнання, необхідного для подолання наслідків ударів по системах життєзабезпечення, було надіслано через систему кризового реагування НАТО (EADRCC) та механізм цивільного захисту ЄС (EARCC).


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