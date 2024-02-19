Політика

Україна отримає від Японії $12,1 млрд

19 Лютого 2024 19:24
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Шмигаль, україна, японія
Денис Шмигаль та Фуміо Кішіда / Денис Шмигаль

У понеділок, 19 лютого, Японія прийняла українську делегацію на чолі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Під час зустрічі прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда оголосив про виділення Україні $12,1 млрд.

Про це повідомив Шмигаль у своєму телеграм, передає Еспресо.

Кішіда заявив, що позиція Японії на підтримку України залишається непохитною й оголосив, що країна надасть Україні допомоги на $12,1 млрд.

На спільній пресконференції Шмигаль заявив, що до кінця лютого Україна також отримає грант на суму $4,7 млрд від японських партнерів.

“Кішіда заявив, що позиція Японії на підтримку України залишається непохитною. Під час нашої зустрічі він повідомив, що Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів, включно з оголошеним та реалізованим обсягом. Це, зокрема, грант на суму 4,7 млрд доларів, який отримаємо до кінця цього місяця”, – написав голова українського уряду.


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