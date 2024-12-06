Україна отримає від США сотні тисяч снарядів і ракет до середини січня 

США розробили стратегію зміцнення військової позиції України, яка передбачає масштабне постачання зброї та військової техніки, а також впровадження нових санкцій проти Росії.

Про це пише The Guardian

5 грудня радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван провів понад годину на зустрічі з головою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком.

На зустрічі Салліван заявив про плани США надати Україні:

сотні тисяч артилерійських снарядів;

тисячі ракет;

сотні одиниць бронетехніки.

Це постачання має бути здійснене до середини січня. Крім того, США допоможуть із підготовкою нових українських військових, організувавши навчання за межами країни.

Вашингтон також готує запровадження нових санкцій проти Росії вже найближчими тижнями. Ці заходи покликані послабити здатність РФ фінансувати військові дії та посилити позиції України в можливих переговорах, які можуть стати основою для майбутнього врегулювання конфлікту.