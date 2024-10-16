Політика

Україна отримає від США пакет допомоги на $425 мільйонів
16 Жовтня 2024 20:50
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допомога, сша, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про надання Україні чергового пакету допомоги у сфері безпеки. За інформацією Білого дому, оприлюдненою після телефонної розмови між президентами Байденом і Зеленським, загальна вартість нового пакету становить $425 мільйонів.

Як повідомляє Укрінформ, до складу цього пакету входить широкий спектр військового обладнання та боєприпасів. Зокрема, Україна отримає:

  • Додаткові засоби протиповітряної оборони
  • Боєприпаси класу “повітря-земля”
  • Бронетехніку
  • Критично важливі боєприпаси

У Білому домі підкреслили, що ця допомога спрямована на задоволення нагальних потреб України у сфері оборони.


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