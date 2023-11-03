Політика

Україна отримає від США допомогу на $425 мільйонів

3 Листопада 2023 18:55
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сша, допомога, україна

Сполучені Штати Америки 3 листопада оголосили про відправлення в Україну чергового пакета військової допомоги на суму 125 мільйонів доларів.

Про це повідомляє “Європейська правда“.

Пакет військової допомоги надаватиметься в межах механізму Presidential Drawdown Authority, який передбачає передання озброєння із запасів американської армії.

До пакета, як і очікувалось, увійшли додаткові боєприпаси систем NASAMS і HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові ракети TOW, протитанкові комплекси Javelin та AT-4.

Також там згадуються понад три мільйони набоїв до стрілецької зброї та гранатометів, боєприпаси для знешкодження перешкод, протипіхотні міни M18A1 Claymore, 12 ваговозів для перевезення важкого обладнання, спорядження для холодної погоди та запчастини.

Окремо Міністерство оборони США замовляє для України додаткові засоби боротьби з безпілотниками з лазерним наведенням на суму 300 мільйонів доларів. Їх передадуть через програму “Ініціатива сприяння безпеці України” (USAI), яка передбачає закупівлю зброї у виробників, а не її передання зі складів армії США.

Адміністрація Байдена все ще має близько п’яти мільярдів доларів із затвердженого минулого року Конгресом бюджету на надання військової допомоги з американських запасів. Попередній такий пакет Штати оголошували минулого тижня на суму 150 мільйонів євро.


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