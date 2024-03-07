Україна отримає від Швейцарії заморожені російські активи

Сьогодні, 7 березня, парламент Швейцарії підтримав передачу заморожених російських активів Україні. У банках країни зберігається понад 8 мільярдів доларів резервів і активів російського центрального банку.

Про це повідомляє France24.

Верхня палата парламенту проголосувала 21 голосом “за”, “проти” виступили 19 депутатів, ще троє — утрималися. Нижня палата ухвалила ініціативу ще минулого року.

Як заявив очільникк швейцарського МЗС Ігнаціо Кассіса, Росія порушила міжнародне право, тому вона повинна відшкодувати завдані збитки.

“Ведуться міжнародні дискусії щодо механізмів компенсації, і Швейцарія бере участь своїми знаннями, своїми навичками та всією своєю історією в цій сфері”, — додав Кассіс.