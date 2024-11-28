Україна отримає від Норвегії €3,1 мільярда допомоги

Парламент Норвегії 28 листопада схвалив продовження Програми підтримки України на три роки та виділення щонайменше 35 мільярдів норвезьких крон (3,1 мільярда євро) у 2025 році.

Про це повідомляє уряд Норвегії.



Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре підкреслив, що Норвегія залишається відданою підтримці України:

“Для України важливо, щоб наша допомога була стійкою та мала широку політичну підтримку. Ми хочемо, щоб українці знали: Норвегія продовжить їх підтримувати”.

У 2025 році з 35 мільярдів крон, передбачених для України:

22,5 млрд крон (1,9 млрд євро) буде спрямовано на військову допомогу;

12,5 млрд крон (1,1 млрд євро) — на гуманітарні та цивільні потреби.

Програма триватиме до 2030 року, із загальним фінансуванням у 154,5 млрд норвезьких крон.

Ключові напрями:

Підтримка української оборонної промисловості.

Допомога в забезпеченні доступу до електроенергії для населення, враховуючи атаки РФ на енергетичну інфраструктуру.

Програма фінансується в межах “Підтримки Нансена для України”, запущеної 16 лютого 2023 року, яка на момент старту передбачала 75 млрд крон допомоги на 2023–2027 роки.