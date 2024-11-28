Економіка

Україна отримає від Норвегії €3,1 мільярда допомоги
28 Листопада 2024 21:40
читать на русском →
допомога, норвегія, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Парламент Норвегії 28 листопада схвалив продовження Програми підтримки України на три роки та виділення щонайменше 35 мільярдів норвезьких крон (3,1 мільярда євро) у 2025 році.

Про це повідомляє уряд Норвегії.


 Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре підкреслив, що Норвегія залишається відданою підтримці України:

“Для України важливо, щоб наша допомога була стійкою та мала широку політичну підтримку. Ми хочемо, щоб українці знали: Норвегія продовжить їх підтримувати”.

У 2025 році з 35 мільярдів крон, передбачених для України:

  • 22,5 млрд крон (1,9 млрд євро) буде спрямовано на військову допомогу;
  • 12,5 млрд крон (1,1 млрд євро) — на гуманітарні та цивільні потреби.

Програма триватиме до 2030 року, із загальним фінансуванням у 154,5 млрд норвезьких крон.

Ключові напрями:

  • Підтримка української оборонної промисловості.
  • Допомога в забезпеченні доступу до електроенергії для населення, враховуючи атаки РФ на енергетичну інфраструктуру.

Програма фінансується в межах “Підтримки Нансена для України”, запущеної 16 лютого 2023 року, яка на момент старту передбачала 75 млрд крон допомоги на 2023–2027 роки.


ТОП-новини
28 Листопада 2024 21:19

У Франції відреставрували Собор Паризької Богоматері: його скоро відкриють 
28 Листопада 2024 20:25

Путін хоче загострення війни – Зеленський
28 Листопада 2024 19:18

Завтра будуть діяти від однієї до трьох черг відключення електроенергії
28 Листопада 2024 18:20

Зеленський підписав закон, що дозволяє добровільне повернення на службу після першого СЗЧ
28 Листопада 2024 17:20

Зеленський підписав закон про підвищення податків
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
усі думки