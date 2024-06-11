Політика

Україна отримає від Німеччини третю систему Patriot, установку IRIS-T, Gepard та боєприпаси
11 Червня 2024 11:46
допомога, німеччина, україна
Олаф Шольц / Getty Images

11 червня, канцлер Німеччини заявив про нову поставку пакета допомоги Україні.

Про це він заявив під час виступу на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.

“Ще ніколи стосунки між Німеччиною та Україною не були такими тісними та довірчими”, – наголосив Шольц, зазначивши, що від початку повномасштабного вторгнення Росію в Україну 24 лютого 2022 року його країна надала військової допомоги на суму 33 млрд євро.

За його словами, наразі найнагальнішою потребою для української армії є боєприпаси, зброю й, особливо, ППО.

“Протягом наступний тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему Patriot, установку IRIS-T, Gepard та боєприпаси”, – зазначив Шольц.

Окремо він звернувся до міжнародної спільноти із закликом підтримати німецьку ініціативу зі збільшення спроможності української ППО.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Червня 2024 11:46

Україна отримає від Німеччини третю систему Patriot, установку IRIS-T, Gepard та боєприпаси
11 Червня 2024 10:36

Двох братів, які готували російські удари по оборонних об’єктах Запоріжжя підозрюють у держзраді
11 Червня 2024 09:42

«Азову» дозволили використовувати американську зброю
11 Червня 2024 08:30

У Північній Осетії розбився Су-34
11 Червня 2024 07:50

Сили оборони збили ворожий літак на Покровському напрямку – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
усі думки