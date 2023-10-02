Суспільство

Україна отримає від Німеччини новий пакет військової допомоги

2 Жовтня 2023 22:00
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допомога, україна, німеччина

Німеччина сьогодні 2 жовтня оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляється на офіційному сайт федерального уряду Німеччини.

Зокрема до пакета увійшли:

  • 4 всюдиходів Bandvagn 206;
  • мостоукладач Biber;
  • 2 інженерні машини WiSENT 1 MC;
  • 7 тягачів HX81 і 8 причепів до них;
  • 21 автомобіль для охорони кордону;
  • радіостанції для танків Leopard;
  • 99 терміналів супутникового звʼязку;
  • комплект запчастин до БпЛА Vector;
  • 20 000 захисних окулярів;
  • 239 криптофонів;
  • 32 823 боєприпаси калібру 40 мм для гранатометів;
  • 1 202 інфузійні насоси (медобладнання).

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