Україна отримає від Німеччини новий пакет військової допомоги

Німеччина сьогодні 2 жовтня оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні.
Про це повідомляється на офіційному сайт федерального уряду Німеччини.
Зокрема до пакета увійшли:
- 4 всюдиходів Bandvagn 206;
- мостоукладач Biber;
- 2 інженерні машини WiSENT 1 MC;
- 7 тягачів HX81 і 8 причепів до них;
- 21 автомобіль для охорони кордону;
- радіостанції для танків Leopard;
- 99 терміналів супутникового звʼязку;
- комплект запчастин до БпЛА Vector;
- 20 000 захисних окулярів;
- 239 криптофонів;
- 32 823 боєприпаси калібру 40 мм для гранатометів;
- 1 202 інфузійні насоси (медобладнання).