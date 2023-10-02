Суспільство

Україна отримає від Німеччини новий пакет військової допомоги Німеччина сьогодні 2 жовтня оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомляється на офіційному сайт федерального уряду Німеччини. Зокрема до пакета увійшли: 4 всюдиходів Bandvagn 206;

мостоукладач Biber;

2 інженерні машини WiSENT 1 MC;

7 тягачів HX81 і 8 причепів до них;

21 автомобіль для охорони кордону;

радіостанції для танків Leopard;

99 терміналів супутникового звʼязку;

комплект запчастин до БпЛА Vector;

20 000 захисних окулярів;

239 криптофонів;

32 823 боєприпаси калібру 40 мм для гранатометів;

1 202 інфузійні насоси (медобладнання).



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