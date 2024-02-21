Політика

Україна отримає від Канади $23 мільйони на боєприпаси

21 Лютого 2024 18:48
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канада, україна, боєприпаси
Прапори України та Канади / Getty Images

Канада приєднається до ініціативи Чехії і виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США) на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на власні джерела пише CBC News.

“Канада дала зрозуміти свою готовність підтримати ініціативу Чеської Республіки з термінової відправки десятків тисяч артилерійських боєприпасів із різних держав до України. Хоча деталі ще обговорюються, джерела з оборонної сфери стверджують, що федеральний уряд може виділити на втілення плану до 30 млн дол”, – йдеться у матеріалі.

Президент Чехії Петр Павел під час міжнародної безпекової конференції у Мюнхені оголосив, що домовився із Данією, Нідерландами й Канадою про об’єднання зусиль із пошуку необхідного Україні обладнання й боєприпасів по всьому світу. За його словами, Чехії уже вдалося знайти 800 тис. необхідних артснарядів, але для їх передачі Україні Прага потребує фінансової підтримки партнерів.

Міністр оборони Канади Біл Блер підтвердив, що уклав із Чехією меморандум про взаєморозуміння стосовно сприяння у закупівлі боєприпасів, але він не надав жодних деталей угоди.

“Союзники Канади побоюються, що Оттава може погодитися інвестувати у боєприпаси через Чехію, водночас відмовляючись нарощувати власні потужності із виробництва зброї”, – стверджує CBC News.


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