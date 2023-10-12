Політика

Україна отримає від Іспанії пакет військової допомоги

12 Жовтня 2023 08:24
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допомога, україна, Іспанія

Іспанія підтвердила надання Україні шість пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk та повідомила про про майбутню поставку артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм.

Про це, як пише “Європейська правда”, йдеться в повідомленні нідерландського Міністерства оборони.

За словами глави відомства країни Маргарити Роблес, шість нових зенітних ракетних установок будуть інтегровані в американську батарею, а з листопада в Іспанії буде організовано відповідне навчання для українських операторів та технічного персоналу ЗРК HAWK.

Міністерка також повідомила про майбутню поставку артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм та оголосила, що в наступній партії Києву також відправлять важкі кулемети для посилення протидії безпілотникам, додавши, що РФ продовжує переозброюватися безпілотниками, які вона отримує за допомогою інших країн.

Вона також підтвердила, що польові пайки вже в дорозі до України, після чого Мадрид відправить Києву електрогенератори та водолазні компресори, а також елементи зимового спорядження для військових.

Крім того, продовжуватимуться тренування в місті Толедо та інших місцях, де можна досягти кількості у 4 тисячі військових.


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