Політика

Україна отримає від Хорватії 60 танків і БМП
28 Жовтня 2024 20:18
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допомога, німеччина, україна, хорватія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Хорватія передасть Україні 60 танків і бойових машин піхоти за домовленістю з Німеччиною.

Про це повідомляє Міністерство оборони Хорватії.

Віцепрем’єр і міністр оборони Хорватії Іван Анушич підписав меморандум про наміри з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. За угодою, Хорватія отримає танки Leopard 2A8 в обмін на передачу Україні 30 танків типу М-84 та 30 бойових машин піхоти М-80, а також запасних частин і боєприпасів.

Анушич висловив сподівання, що реалізація проєкту розпочнеться “дуже скоро”. Очікується, що вартість нових Leopard 2A8 буде зменшена на суму компенсації від Німеччини за техніку, передану Україні. “Додатковою цінністю такої угоди є підтримка України у боротьбі з російською агресією”, – зазначає Міністерство оборони Хорватії.


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