Політика

Україна отримає від Франції ще 200 млн євро

8 Листопада 2023 07:46
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допомога, франція, україна

Уряд Франції виділить додатково 200 мільйонів євро до фонду підтримки, щоб українська армія могла продовжити закупівлю французької техніки.

Про це у вівторок, 7 листопада, повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню перед Національними зборами, пише Franceinfo.

“Ви проголосували в комітеті за поправку, яка відкриває нові 200 мільйонів євро для фонду підтримки України”, — заявив міністр.

Йдеться про частину фінансового законопроєкту, який дозволяє коригувати кредити на поточний бюджетний рік.

Міністр оборони Себастьєн Лекорню також сказав, що новий проголосований документ дозволить Франції повернутися до нової стратегії придбання нової техніки для української армії.

Як пише видання, очікується, що бюджет Міністерства оборони Франції збільшиться на 3,3 мільярда євро у 2024 році (+7,5%) і досягне 47,2 мільярда євро, відповідно до того, що передбачено новим законом про військове програмування на 2024 рік.


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