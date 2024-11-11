Політика

Україна отримає від Естонії нові пакети допомоги 
11 Листопада 2024 21:42
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допомога, естонія, україна
Ханно Певкур / ERR

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур у понеділок, 11 листопада, прибув з візитом до Києва, де анонсував нові пакети допомоги для України.

Про це він повідомив у своєму дописі в соцмережі X

«Під час зустрічі з президентом Зеленським я підтвердив нашу подальшу військову підтримку України. Дорогою до його офісу я підписав новий пакет військової допомоги, який включає одяг, стрілецьку зброю тощо. Нові пакети допомоги будуть доставлені наступного року, їх обсяг становитиме 0,25% ВВП Естонії», — зазначив Певкур.

Як інформують в Офісі Президента України, Зеленський висловив вдячність Естонії за лідерство у виділенні 0,25% ВВП на підтримку України, що закріплено у двосторонній безпековій угоді. Він підкреслив важливість ефективної співпраці для реалізації всіх положень цієї угоди.

Основними темами зустрічі стали поточні оборонні потреби України та необхідна допомога для створення нових бригад.

Певкур повідомив про новий військовий пакет, спрямований на потреби Сил оборони перед зимовим періодом, що включає уніформу для українських військових.

Окремо обговорювали можливості фінансування Естонією виробництва далекобійних дронів в Україні та важливість підтримки з боку Таллінна та інших країн Балтії у процесі вступу України до ЄС і НАТО.

Також Зеленський і Певкур обговорили реалізацію плану перемоги.


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