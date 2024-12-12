Економіка

Україна отримає від Естонії 200 тисяч євро допомоги
12 Грудня 2024 18:39
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допомога, естонія, україна
Прапор Естонії / Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Естонії виділить додаткові близько 200 тисяч євро з бюджету на 2024 рік для підтримки України.

Про це повідомляє ERR.

Ці кошти будуть спрямовані на допомогу найбільш вразливим верствам населення України, зокрема жінкам, дітям та людям з особливими потребами. Частина фінансування також піде на підтримку відновлення енергетичної інфраструктури країни.

“Ситуація поблизу лінії фронту залишається надзвичайно складною, і гуманітарні потреби в Україні залишаються великими. Вплив війни серйозно позначається на суспільстві, і важливо, щоб Естонія через міжнародні організації надавала підтримку найбільш вразливим групам”, – зазначив Тсахкна.

Згідно з інформацією, 100 тисяч євро будуть надані Гуманітарному фонду України при Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.

Ще 68 тисяч євро буде передано Фонду ООН у галузі народонаселення для полегшення гуманітарної ситуації в Україні у 2025 році.

Також, на підтримку Міжнародної організації з міграції у 2025 році естонське МЗС виділило 10 тисяч євро, а Фонд підтримки енергетики України отримає 20 тисяч євро для відновлення енергетичної інфраструктури.


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