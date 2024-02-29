Політика

Україна отримає від Данії $1,45 млн на відновлення

29 Лютого 2024 14:26
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допомога, україна, данія
Прапор Данії / Getty Images

Уряд Данії виділив додатковий грант у розмірі 10 млн данських крон (1,45 млн доларів) для зміцнення дансько-українського муніципального співробітництва з відновлення України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Данії, передає Суспільне.

Зазначається, що кошти підуть на співпрацю між муніципалітетами Орхуса і Копенгагена та українськими містами Львів, Київ і Миколаїв. Це стосується, наприклад, надання досвіду Данії у сфері чистішої води та більш стабільної енергії для українських муніципалітетів. Данські муніципалітети також розглядають можливості різними способами допомогти багатьом українцям, які постраждали від війни.

Навесні 2023 року Україна і Данія вирішили, що данська підтримка відновлення через Фонд України має включати данські муніципалітети. Залучені муніципалітети, Ікаст-Бранде, Орхус, Ольборг, Оденсе та Копенгаген, відтоді змогли подати заявки на отримання коштів для конкретних проєктів у Миколаєві, Львові та Києві.

Муніципалітети визначили низку можливих сфер співпраці: енергоефективність, водопостачання, розвиток міст/адаптація до клімату, сприяння рамковим умовам для приватного сектору, лікування ветеранів та осіб з обмеженими можливостями/травмами та залучення молоді.

Проєкти спрямовані на розбудову спроможності українських муніципалітетів шляхом ознайомчих візитів до муніципалітетів Данії, навчання персоналу та презентації технологічних рішень, процедур і стратегій у конкретних секторах. Співпраця також передбачає, що чиновники та експерти з данських муніципалітетів можуть відвідувати своїх українських колег і здійснювати співпрацю в Україні.

Початковий діалог між данськими та українськими партнерами влітку та восени 2023 року продемонстрував великий взаємний інтерес до співпраці, і незадовго до початку року було затверджено чотирирічний проєкт вартістю 20 млн данських крон.

У 2024 році військова допомога від Данії становитиме щонайменше 1,8 мільярда євро. Водночас данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 мільярда євро протягом 2023-2028 років.


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