Суспільство

Україна отримає від Британії і 650 ракет ППО на £162 млн
6 Вересня 2024 07:50
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британія, ппо
Ілюстративне фото / BBC

Україна отримає від Великої Британії 650 легких багатоцільових ракет (LMM) вартістю 162 мільйони фунтів стерлінгів для посилення ППО України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

Як йдеться у повідомленні, ця допомога є частиною зобов’язань нового уряду перед Україною. 

Про пакет допомоги у сфері протиповітряної оборони оголосить міністр оборони Джон Хілі, на засіданні Української оборонної контактної групи (UDCG) на базі ВПС США в Рамштайні.

Міністр оборони також заявить про непохитну прихильність Великої Британії до України і закличе союзників продовжувати надавати Україні життєво необхідне обладнання.

Перша партія ракет LMM очікується до кінця цього року. 

Ракети, вироблені компанією Thales на заводі в Белфасті, є дуже універсальними і можуть запускатися з різних платформ на суші, морі і в повітрі.


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