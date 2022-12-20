Техно

Україна отримає тисячі терміналів Starlink

20 Грудня 2022 10:57
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Starlink

Найближчим часом Україна отримає ще близько 10 000 терміналів супутникового зв’язку Starlink. Про це в інтерв’ю заявив віце-прем’єр-міністр, міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Bloomberg.

Як повідомляється, уряди кількох країн ЄС погодилися розділити платіж за ці системи, “на даний момент усі фінансові питання вирішені”.

“Україна уклала угоду з корпорацією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска, щоб отримати тисячі додаткових терміналів Starlink”, – йдеться у повідомленні.

«SpaceX і Маск швидко реагують на проблеми і допомагають нам», — сказав Федоров, додавши, що спілкувався з Маском безпосередньо. «Маск запевнив нас, що продовжуватиме підтримувати Україну. Коли у нас був потужний блекаут, я надіслав йому повідомлення того дня, і він миттєво відреагував і вже зробив деякі кроки. Він розуміє ситуацію».


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