Політика

Україна отримає необхідну техніку від союзників: наступний “Рамштайн” буде авіаційним – ОП

21 Січня 2023 18:20
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рамштайн

Наступне засідання у форматі “Рамштайн” заплановане на середину лютого, повідомив Резніков. В ОП вчорашне засідання “Рамшайну”, під час якого було ухвалено низку важливих рішень для України, назвали бронетанковим, а наступне – буде авіаційне. 

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга в ефірі телемарафону, інформує ТСН.

“На моє тверде переконання, і я впевнений, що в цьому ми всі пересвідчимось, цей “Рамштайн” створить нову реальність. Я також переконаний, що ми можемо його неофіційно назвати “бронетанковим Рамштайном”, – сказав Сибіга.

Він впевнений, що Україна найближчим часом отримає від західних партнерів необхідне озброєння. Йдеться про танки, бронетехніку та авіацію. На його, думку, 

“І ми теж дуже сподіваємось. І сьогодні президент під час свого виступу це озвучив, що наступний “Рамштайн” буде авіаційний”, – вважає заступник голлови ОП.


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