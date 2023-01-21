Україна отримає необхідну техніку від союзників: наступний “Рамштайн” буде авіаційним – ОП

Наступне засідання у форматі “Рамштайн” заплановане на середину лютого, повідомив Резніков. В ОП вчорашне засідання “Рамшайну”, під час якого було ухвалено низку важливих рішень для України, назвали бронетанковим, а наступне – буде авіаційне.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга в ефірі телемарафону, інформує ТСН.

“На моє тверде переконання, і я впевнений, що в цьому ми всі пересвідчимось, цей “Рамштайн” створить нову реальність. Я також переконаний, що ми можемо його неофіційно назвати “бронетанковим Рамштайном”, – сказав Сибіга.

Він впевнений, що Україна найближчим часом отримає від західних партнерів необхідне озброєння. Йдеться про танки, бронетехніку та авіацію. На його, думку,

“І ми теж дуже сподіваємось. І сьогодні президент під час свого виступу це озвучив, що наступний “Рамштайн” буде авіаційний”, – вважає заступник голлови ОП.